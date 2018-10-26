2018-10-26T14:16:15+03:00
Общество

Нелегальные вывески магазинов начали снимать в Челябинске

Бизнес пока не торопится добровольно избавляться от неопрятного вида
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске начали вводить дизайн-код. Фото: пресс-служба администрации ЧелябинскаВ Челябинске начали вводить дизайн-код. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
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В Челябинске наконец начал действовать дизайн-код. Это свод правил, который регулирует рекламу на улицах городах. 26 октября к зданиям в районе цирка пригнали рабочих и технику, чтобы снимать вывески, которые не вписываются в нормативы. Только с одного дома «урожай» более десяти вывесок, которые не попадают под стандарт.

В администрации Челябинска отмечают, что сначала дают коммерсантам время на добровольный демонтаж.

— Известно более чем о 300 конструкциях, которые нужно снять. Предписания всем выдали, но добровольно поменяли вывеску только шесть компаний, — отмечает начальник отдела архитектуры и городской среды, главный художник города Екатерина Силина.

Задача дизайн-кода изменить облик города: убрать крупные конструкции и заменить их на опрятные и визуально гармоничными. Вывески должны вписываться в городскую среду и взаимодействовать с ней, а не конкурировать. К сожалению, пока дизайн-код действует лишь на гостевых маршрутах. Так что жилая периферия по прежнему утопает в кричащей рекламе.

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