Нелегальные вывески магазинов начали снимать в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-26T14:16:15+03:00

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В Челябинске наконец начал действовать дизайн-код. Это свод правил, который регулирует рекламу на улицах городах. 26 октября к зданиям в районе цирка пригнали рабочих и технику, чтобы снимать вывески, которые не вписываются в нормативы. Только с одного дома «урожай» более десяти вывесок, которые не попадают под стандарт.

В администрации Челябинска отмечают, что сначала дают коммерсантам время на добровольный демонтаж.

— Известно более чем о 300 конструкциях, которые нужно снять. Предписания всем выдали, но добровольно поменяли вывеску только шесть компаний, — отмечает начальник отдела архитектуры и городской среды, главный художник города Екатерина Силина.

Задача дизайн-кода изменить облик города: убрать крупные конструкции и заменить их на опрятные и визуально гармоничными. Вывески должны вписываться в городскую среду и взаимодействовать с ней, а не конкурировать. К сожалению, пока дизайн-код действует лишь на гостевых маршрутах. Так что жилая периферия по прежнему утопает в кричащей рекламе.

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