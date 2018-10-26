В Магнитогорске задержан заказчик громкого убийства бизнесмена Лебедева

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-26T14:39:30+03:00

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Трое молодчиков до смерти закололи предпринимателя Дмитрия Лебедева в конце мая. Исполнителей покушения взяли сразу, а вот заказчика нашли недавно. Состоялся суд, на котором прокуратура и следственный комитет потребовали арестовать подозреваемого.

— Он подозревается в организации совершения особо тяжких преступлений, за которое предусмотрено пожизненное лишение свободы. Желая избежать наказания, организатор может скрыться. Кроме того, он располагает сведениями о местах жительства свидетелей, поэтому имеет реальную возможность оказывать давление на них и угрожать, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Организатора отправили изолятор. Его личность и мотивы не раскрываются. Неофициальная версия — Лебедева убили из-за бизнеса. Трое в черных масках и в форме с надписью ОМОН напали на Дмитрия в подъезде в шесть утра.

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