2018-10-26T15:00:52+03:00
Происшествия

Инвалида-колясочника из Челябинска отправили в изолятор за интернет-экстремизм

В ФСБ сообщили, что его родственники пытались помешать расследованию
Андрей АБРАМОВ
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Друг обвиняемого уверяет, что оперативники грубо обошлись с человеком. Фото: Алексей БУЛАТОВДруг обвиняемого уверяет, что оперативники грубо обошлись с человеком. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В СМИ обратился житель Челябинска. Рассказал, что 23 октября его товарища, инвалида-колясочника, задержали оперативники ФСБ и отправили в следственный изолятор. Также добавил, что во время визита силовиков, инвалиду стало плохо, а скорую к нему не пустили. Причиной внимания органов мог стать экстремистский ролик в Сети.

За комментариям газета «Комсомольская правда» — Челябинск» обратилась в Управлени ФСБ области. Там сообщили иную версию событий.

— 23 октября действительно проводили следственные действия в дома жителя Челябинска. Он проходит обвиняемым по статье за организацию и участие в террористической организации. Следственные действия проводили в соответствии с УПК: было судебное решение, пригласили понятых. Мужчине стало плохо и ему вызвали скорую. Медики увезли его на обследование в ГКБ №8. После медицинских процедур выдали заключение, что причины для госпитализации отсутствуют. Во время обыска, члены семьи обвиняемого высказывали угрозы в адрес сотрудников и предпринимались попытки срыва процесса.

В ФСБ добавили, что как только расследование уголовного дела будет окончено, до общественности доведут результат.

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