В «Трактор» вернулся нападающий Егор Дугин

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-26T15:04:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Последний раз за родной клуб форвард Егор Дугин играл в 2013 году. После «Трактора» он сменил четыре команды КХЛ, поочередно поиграв за московское «Динамо», «Адмирал» (Владивосток), «Торпедо» (Нижний Новгород) и новосибирскую «Сибирь».

В этом сезоне за сибиряков Дугин провел 21 матч за новосибирцев и набрал 7 (1+6) очков. Всего в КХЛ форвард провел 348 матчей, записав на свой бомбардирский счет 106 (47+59) очков.

— Продолжаем выправлять ситуацию, связанную с потерей из-за травм ведущих игроков. Нам удалось вернуть воспитанника школы «Трактор» челябинца Егора Дугина. Универсальный нападающий, способный сыграть и в центре, и на краю атаки. Готов и к оборонительным функциям. Именно такие хоккеисты сейчас необходимы «Трактору», — прокомментировал возвращение в команду Егора Дугина генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.