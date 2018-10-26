2018-10-26T15:04:18+03:00
Спорт

В «Трактор» вернулся нападающий Егор Дугин

Воспитанник челябинского хоккея усилит состав команды
Алексей МИКУШИН
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Егор Дугин призван усилить состав команды.Егор Дугин призван усилить состав команды.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Последний раз за родной клуб форвард Егор Дугин играл в 2013 году. После «Трактора» он сменил четыре команды КХЛ, поочередно поиграв за московское «Динамо», «Адмирал» (Владивосток), «Торпедо» (Нижний Новгород) и новосибирскую «Сибирь».

В этом сезоне за сибиряков Дугин провел 21 матч за новосибирцев и набрал 7 (1+6) очков. Всего в КХЛ форвард провел 348 матчей, записав на свой бомбардирский счет 106 (47+59) очков.

— Продолжаем выправлять ситуацию, связанную с потерей из-за травм ведущих игроков. Нам удалось вернуть воспитанника школы «Трактор» челябинца Егора Дугина. Универсальный нападающий, способный сыграть и в центре, и на краю атаки. Готов и к оборонительным функциям. Именно такие хоккеисты сейчас необходимы «Трактору», — прокомментировал возвращение в команду Егора Дугина генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

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