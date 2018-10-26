Птицефабрику «Челябинская» проверяют силовики

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-26T18:01:34+03:00

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Вторые сутки челябинцымучаются от кислятины, разлитой в воздухе. Увы, к выбросам нам не привыкать. Потому знаем точно оттенки смога. В этот раз пахло не выбросами промышленных предприятий — однозначно. И не от Коркинского разреза запах шел: угольный дым не так пахнет. Выходит, куриный помет.

Получив от челябинцев сотни жалоб на тошноту и головные боли, региональное Управление Росприроднадзора, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники прокуратуры Челябинской области, вместе с лаборантами министерства экологии Челябинской области пришли на птицефабрику «Челябинская» с проверкой.

— Птицефабрика разбросала негашеный куриный помет на полях недалеко от озера Смолино. Потому город и накрыло запахом сероводорода. Но лабораторные замеры показали, что превышения вредных примесей в воздухе нет: по сероводороду — 0,8 ПДК, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Руководством птицефабрики «Челябинская» нарушен технологический процесс внесения органического удобрения в почву. Негашеный помет можно разбрасывать на полях только в мороз. Сейчас стоят теплые дни, и плюсовые температуры усилили температуру «брожения» помета. Южный ветер принес запах в город.

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