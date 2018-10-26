Аграрии Челябинской области получат 40 млн рублей субсидий

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-26T18:16:37+03:00

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В пятницу, 29 октября, на заседании правительства Челябинской области утвержден размер субсидии сельхозорганизациям и фермерам. По решению губернатора Бориса Дубровского, размер субсидии из областного бюджета составит 40 млн рублей. Средства предназначены на увеличение поголовья мясных и молочных коров.

— Все наши программы поддержки работают на стратегическую задачу обеспечить жителей области разнообразными продуктами питания, и эта задача сегодня выполнена в полном объеме. Поэтому мы и впредь будем поддерживать сельхозтоваропроизводителей. Нужно делать сельское хозяйство прибыльным, а для этого, в том числе, повышать социальный статус села, — подчеркнул Дубровский.

Кстати, наш регион занимает четвертое место в России по производству мяса скота и птицы. За год господдержка животноводства в регионе за год увеличена в 1,5 раза — до более чем 700 млн руб. Субсидии идут на повышение продуктивности в молочном животноводстве, на производство и реализацию молока, на поддержку мясного животноводства, на племенное дело.