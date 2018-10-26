В Челябинской области до конца года откроется два кванториума
— Детские технопарки дают возможность заниматься техническим творчеством. Молодые таланты смогут активно развиваться и участвовать в ведущих международных конкурсах. Кванториумы — это большой шаг в развитии дополнительного образования, — сказал губернатор.
Откроются технопарки на базе ЮУрГУ в Челябинске и МГТУ им. Носова в Магнитогорске. Цена проекта — 67,6 млн руб. Средства выделил федеральный бюджет.
В ЮУрГУ, на площади в 1600 кв м, появится технопарк «Стандарт». Он включит нескольких квантов — проектных направлений: акваквантум, робоквантум, космоквантум, IT-квантум, автоквантум, аэроквантум, интерзону, Hi-tech-базу.
В Магнитогорске завершается ремонт помещений и устанавливается высокотехнологичное оборудование для кванториума из четырех направлений: IT-квантум, VR-квантум, Робоквантум и Хайтек-цех.
В Магнитогорске детский технопарк откроется в ноябре.