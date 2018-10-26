Кому денег: в Челябинске жители арендных домов получат компенсацию

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-26T19:05:53+03:00

Не иметь своего угла иногда еще и выгодно

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По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского жители региона, проживающие в домах социального найма, получат компенсацию в 70% от платы за жилье.

На государственные деньги могут рассчитывать многодетные семьи, молодые семьи; дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты; инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.

За компенсацией могут обращаться жители арендных домов, вставшие на учет до 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Средства работникам здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты, которые живут в арендных домах. Так же в списке — участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В пятницу, 26 октября, порядок выплаты компенсаций утвержден заседании регионального правительства.

Пока в Челябинской области только один арендный дом социального найма. В нем 70 квартир. Он построен в Челябинске, на ул. Хохрякова.