Челябинской области угрожает лесной пожар, пришедший из Оренбуржья
Режим повышенной готовности объявлен в местных подразделениях МЧС. На юге региона начался крупный пожар, который пришел со стороны Оренбурга. Он угрожает одному населенному пункту. К месту пожара уже направили пожарно-спасательные гарнизоны, специальную технику, аэромобильные группировки и вертолет Ми-8 с водосливным устройством из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Огонь угрожает поселку Морозовка. К ликвидации опасной ситуации привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Спасатели ведут противопожарную опашку территории, чтобы пожар не перекинулся на жилые дома. Если такое все же произойдет, людей эвакуируют в пункт временного размещения.
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