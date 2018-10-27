Каждому жителю Южного Урала выделят по 13 тысяч на лечение в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-27T09:03:27+03:00

На медицину в Челябинской области выделят больше денег. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования назвал суммы, которые собирается тратить на лечение жителей области в следующем году, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2019 году все виды медицинской помощи получат повышенное финансирование. В общей сложности на местную медицину дополнительно выделят 3,3 млрд рублей. Оплата скорой медицинской помощи в 2019 году составит 2,7 млрд. рублей, амбулаторно-поликлинической помощи — 15,9 млрд. рублей, дневных стационаров — 4,7 млрд. рублей, а круглосуточных стационаров — 22,3 млрд. рублей.

— Подушевой норматив финансирования на одно застрахованное лицо поднимется сразу на 10,7% и составит 13 121 рубль, — рассказала директор ТФОМС Ирина Михалевская.

Впрочем, это лишь средняя цифра. Объем медпомощи, на которую может рассчитывать каждый южноуралец, фактически не ограничен и зависит от тяжести его болезни.

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