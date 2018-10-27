Друзья пострадавшего в ДТП мотоциклиста ищут свидетелей аварии на северо-западе Челябинска

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-27T10:09:30+03:00

Если байкер не виноват, хозяин автомобиля заплатит ему за увечья крупную сумму

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У дома № 62/1 по улице Молодогвардейцев вечером в пятницу, 26 октября, столкнулись Nissan X-Trail и мотоцикл Kawasaki, сообщает пресс-служба ГК МВД по Челябинской области. Сидевший за рулем мотоцикла челябинец оказался в больнице.

По предварительной версии, 43-летний водитель автомобиля решил развернуться в неположенном месте у пешеходного перехода и сбил мотоцикл. 29-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и находится в реанимации. Чтобы восстановить полную картину событий, его друзья ищут свидетелей столкновения, которое произошло примерно в 16.30.

Свое расследование проводит полиция.

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