Парень из Челябинска прошел в шоу «Голос» на Первом канале

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-27T11:32:18+03:00

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Слепое прослушивание в шоу «Голос» сложилось удачно для 25-летнего музыканта из Челябинска Константина Битеева. Он попал в проект и будет бороться за победу.

Костя вырос в небогатой многодетной семье, без отца. Последние восемь лет молодой человек живет в Санкт-Петербурге и практически не расстается с гитарой. Сначала он спел для жюри популярную песню Адель «When We Were Young», а потом исполнил под гитару собственную композицию. Наш земляк признался, что его предназначение — нести романтику и мотивацию людям.

На шоу «Голос» он будет петь в команде Басты, который повернулся к певцу на первых же секундах композиции.

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