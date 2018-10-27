Парень из Челябинска прошел в шоу «Голос» на Первом канале
Слепое прослушивание в шоу «Голос» сложилось удачно для 25-летнего музыканта из Челябинска Константина Битеева. Он попал в проект и будет бороться за победу.
Костя вырос в небогатой многодетной семье, без отца. Последние восемь лет молодой человек живет в Санкт-Петербурге и практически не расстается с гитарой. Сначала он спел для жюри популярную песню Адель «When We Were Young», а потом исполнил под гитару собственную композицию. Наш земляк признался, что его предназначение — нести романтику и мотивацию людям.
На шоу «Голос» он будет петь в команде Басты, который повернулся к певцу на первых же секундах композиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.