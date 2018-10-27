2018-10-27T12:18:49+03:00
Общество

Силовики увезли 27 человек из ночного бара в Челябинске

Все проверяют на причастность к преступлениям
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД Челябинска.Фото: пресс-служба УМВД Челябинска.
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В ночь на субботу, 27 октября, на Южном Урале проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». Среди прочего, силовики нагрянули в ночной бар, расположенный в центре Челябинска. В итоге 27 человек, находившихся в баре, доставили в отел полиции для установления личности, сообщает пресс-служба УМВД города.

— При силовой поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области осуществлена проверка деятельности ночного клуба, расположенного на улице Труда. В результате проверки в отдел полиции «Центральный» для установления личности и проверки на причастность к совершению преступлений полицейские доставили 27 человек, — говорят в ведомстве.

Также по всей Челябинской области в эту ночь проверили также более 200 иностранных граждан. Выявлена три факта фиктивной регистрации иностранных граждан жителями Челябинска и Магнитогорска. Пресечено 49 административных правонарушений, из которых 31 — за нарушения иностранными гражданами режима пребывания в РФ. 25 человек будут выдворены из страны.

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