Одна из замов главы Троицка отправлена в СИЗО
В Троицке продолжают расследовать дело двух замов главы, которые выписывали техническим сотрудникам премии и тратили их на личные нужды, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск». Ущерб, причиненный городскому бюджету, составил 400 тысяч рублей.
В субботу, 27 октября, Троицкий городской суд на два месяца арестовал одну из подозреваемых — заместителя главы города Марину Брунцову. Судьбу второго зама Анны Чистяковой суд решит в понедельник, 29 октября.
Ограничивая свободу Брунцовой, суд опасался, что она сможет оказать давление на свидетелей (число обманутых сотрудников — пять человек) и даже скрыться от следствия и уничтожить какие-то доказательства.
Также суд не исключает, что эпизодов, которые тянут на уголовное дело, могло быть больше.
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