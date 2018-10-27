Одна из замов главы Троицка отправлена в СИЗО

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-27T16:12:16+03:00

Суд побоялся, что подозреваемая сбежит и уничтожит важные доказательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Троицке продолжают расследовать дело двух замов главы, которые выписывали техническим сотрудникам премии и тратили их на личные нужды, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск». Ущерб, причиненный городскому бюджету, составил 400 тысяч рублей.

В субботу, 27 октября, Троицкий городской суд на два месяца арестовал одну из подозреваемых — заместителя главы города Марину Брунцову. Судьбу второго зама Анны Чистяковой суд решит в понедельник, 29 октября.

Ограничивая свободу Брунцовой, суд опасался, что она сможет оказать давление на свидетелей (число обманутых сотрудников — пять человек) и даже скрыться от следствия и уничтожить какие-то доказательства.

Также суд не исключает, что эпизодов, которые тянут на уголовное дело, могло быть больше.

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