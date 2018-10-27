2018-10-27T18:50:55+03:00
Общество

Стенды в форме надгробий шокировали туристов на челябинской экотропе

К тому же их тексты полны ошибок
Лидия ПЕСКОВА
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Так экотропа или кладбище? Фото: Татьяна Рыбакова.Так экотропа или кладбище? Фото: Татьяна Рыбакова.
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На днях воспитанники челябинской школы отправились в парк Гагарина прокатиться по детской железной дороге. На конечной станции, в районе Монахов, их ждал шокирующий сюрприз — информационные стенды в форме надгробий на городской экотропе.

— Эти «надгробия» просто не укладываются в голове. Еще и с ошибками! — пожаловалась газете «Комсомольская правда» — Челябинск» одна из мам, сопровождавших группу.

В тексте - ошибка на ошибке. Фото: Татьяна Рыбакова.

В тексте - ошибка на ошибке. Фото: Татьяна Рыбакова.

В тексте одного стенда, к примеру, встречается такая фраза: «Когда-то на прямо горе располагался дом отдыха Шершни». Тут же три раза используется мало понятное словосочетание «муниципализированные здания», не хватает запятых, есть опечатки. Сам текст сухой, не интересный. Ощущение, что создавали его без души, второпях. Ни смотреть на эти стенды, ни читать их в итоге не хочется.

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