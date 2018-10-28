В воскресенье в Челябинске без осадков, а по области гололедица

СЕГОДНЯ 08:41 2018-10-28T08:41:53+03:00

Какая погода ожидает челябинцев в первый день новой недели

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 октября, прогнозы по области неутешительные. Местами небольшой снег, на западе до умеренного, утром на дорогах гололедица, порывы ветра местами до 18 метров в секунду.

В Челябинске спокойнее. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем +4,+6. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный 6-11, днем порывы до 15 м/с.

В понедельник, 29 октября облачно с прояснениями, временами небольшие осадки. Днем +3,+5. Ветер западный, северо-западный 6-11, днем отдельные порывы до 14 м/с.

КСТАТИ

Когда осенью бывает снежно*

В октябре на Южном Урале на долю снега приходится — 21%. Средняя дата установления снежного покрова в Челябинске — 13 ноября. Но иногда первый снег выпадает в сентябре.

28 сентября 2000 года снежный покров доходил до 18 см.

В 2010 году первый снег выпал в горах Челябинской области 12 сентября.

В 1998 году снег, выпавший 7-8 октября, покрыл землю в северных районах области слоем 39 см.

В 1976 году весь Челябинск стабильно был покрыт снегом уже к 10 октября.

В 2008 году снег покрыл землю только 13 декабря.

* По материалам сайта chelpogoda.ru