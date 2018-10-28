Тертышный рассказал, почему «Трактор» проиграл «Нефтехимику»

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-28T09:30:37+03:00

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И.О. главного тренера команды «Трактор» Алексей Тертышный после игры признал, что команда полностью провалила первый период. Хотя знали о том, что этот соперник всегда играет активно.

— Во втором периоде мы пытались исправить ситуацию, перевели игру в зону соперника, но снова пропустили шайбу. В третьем периоде наши ребята не сдавались, шли вперед и забросили шайбу. Но три гола форы — слишком много.

Бывший главный тренер «Трактора», а нынче «Нефтехимика» Андрей Назаров благодарил своих болельщиков, которые пришли и поддержали команду в Челябинске. И добавил:

— Я рад победе!

Сейчас «Нефтехимик» опережает «Трактор» на 4 очка и находится на девятом месте в турнирной таблице, а мы — только на 11-ом.

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