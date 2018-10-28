В Челябинске ищут свидетелей аварии с мотоциклистом возле Педучилища

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-28T10:06:42+03:00

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Товарищ пострадавшего Константин Ананьев просит в соцсетях распространить свой пост:

— Люди, умоляю о помощи! 26 октября в 16:30 по улице Молодоговардейцев, 60 (остановка «Педучилище») произошло ДТП с участием нашего друга Дениса. Он в реанимации. Нужна запись регистратора. Пишите в личку или звоните. За вознаграждение. Сделайте репост.

По словам очевидцев, мотоциклист тронулся на зеленый светофор. В это время водитель машины «Ниссан» делал разворот. И столкнулся с байкером.

— Внутренние органы ушили, кровотечения сейчас нет. Прогнозы вселяют надежду, состояние стабильное, — написал Константин Ананьев на своей страничке.

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