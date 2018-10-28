Московские эксперты измерили комфортность Челябинска

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-28T15:45:10+03:00

Главная пешеходная улица Челябинска давно выглядит неприяглядно и серо.

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Министерство строительство РФ, порталы дом.рф и strelka КБ «инспектировали» среду обитания 1112 российских городов. «Индекс городов» — это дома и дворы, озелененность, водоемы, уличная инфраструктура, социальная инфраструктура.

Эксперты оценивали их безопасность, экологичность, комфорт, современность и разнообразие.

Материалом для выводов экспертов служили данные Федеральной службы госстатистики, интернет-ресурсы, данные МВД, снимки из космоса, сообщения соцсетей.

По всем пунктам Челябинск в зоне ниже среднего. Состояние городской среды — плохое.

Мы заработали 126 из 300 баллов. По каждому параметру максимум 50 быллов.

— комфортность жилья и прилегающих пространств — 30;

— озеленение — 19;

— уличная инфраструктура — 20;

— общественная инфраструктура — 18;

— социально-досуговая инфраструктура — 24;

— общегородское пространство — 15;

Лидеры рейтинга — Москва и Санкт-Петербург (214 и 181 баллов). Кто-то хмыкнет: нашли, с кем сравнивать. Бюджеты промышленного Челябинска и двух столиц несопоставимы.

Но лучше нас жить, например, в подмосковном Реутове. Населения — 96 тыс человек, а баллов эксперты дали аж 197.

Зато провалилась Казань (147 баллов). У туристов, между тем, Казань — модная точка на карте путешествий. Вот и пойми этих экспертов.

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