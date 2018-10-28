МЧС Челябинской области: На нас надвигается снег с дождем
В сообщении сказано, что в отдельных районах региона сегодня вечером и завтра, 29 октября ожидается сильный ветер до 25 м/с и более. Также сильный мокрый снег.
На юге ждут снег с дождем, местами осадки будут сильные. Ожидается также обильное налипание мокрого снега на провода, гололедица, а в горах сильный гололед.
Раз будет ухудшение погоды, значит, увеличится количество ДТП.
— Особое внимание следует уделить скорости и соблюдению дистанции, — говорят в МЧС. — Тем, кто собирается в дорогу, следует взять набор гаечных ключей, запасное колесо, трос для эвакуации, запас топлива, набор клемм для подзарядки аккумулятора, теплые вещи, запас продуктов.
В случае ЧП — звоните в пожарно-спасательные подразделения по телефону 101.
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