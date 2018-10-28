2018-10-28T17:07:48+03:00
Общество

МЧС Челябинской области: На нас надвигается снег с дождем

Спасатели разместили предупреждение об этом на своем сайте
Людмила СТЕПАШКИНА
Поделиться:
Будьте внимательны: соблюдайте дистанцию!Будьте внимательны: соблюдайте дистанцию!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В сообщении сказано, что в отдельных районах региона сегодня вечером и завтра, 29 октября ожидается сильный ветер до 25 м/с и более. Также сильный мокрый снег.

На юге ждут снег с дождем, местами осадки будут сильные. Ожидается также обильное налипание мокрого снега на провода, гололедица, а в горах сильный гололед.

Раз будет ухудшение погоды, значит, увеличится количество ДТП.

— Особое внимание следует уделить скорости и соблюдению дистанции, — говорят в МЧС. — Тем, кто собирается в дорогу, следует взять набор гаечных ключей, запасное колесо, трос для эвакуации, запас топлива, набор клемм для подзарядки аккумулятора, теплые вещи, запас продуктов.

В случае ЧП — звоните в пожарно-спасательные подразделения по телефону 101.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске появилась новая картинка на трансформаторной будке
Московские эксперты измерили комфортность Челябинска
В Челябинске ищут свидетелей аварии с мотоциклистом возле Педучилища
Тертышный рассказал, почему «Трактор» проиграл «Нефтехимику»
Под Челябинском фура протаранила «Жигули»
В воскресенье в Челябинске без осадков, а по области гололедица
Стенды в форме надгробий шокировали туристов на челябинской экотропе
Одна из замов главы Троицка отправлена в СИЗО
Силовики увезли 27 человек из ночного бара в Челябинске
Парень из Челябинска прошел в шоу «Голос» на Первом канале
Друзья пострадавшего в ДТП мотоциклиста ищут свидетелей аварии на северо-западе Челябинска
Каждому жителю Южного Урала выделят по 13 тысяч на лечение в 2019 году
Челябинской области угрожает лесной пожар, пришедший из Оренбуржья
Кому денег: в Челябинске жители арендных домов получат компенсацию
В Челябинской области до конца года откроется два кванториума
Аграрии Челябинской области получат 40 млн рублей субсидий
Птицефабрику «Челябинская» проверяют силовики
В «Трактор» вернулся нападающий Егор Дугин
Инвалида-колясочника из Челябинска отправили в изолятор за интернет-экстремизм
В Магнитогорске задержан заказчик громкого убийства бизнесмена Лебедева
Нелегальные вывески магазинов начали снимать в Челябинске
Дружинники помогли поймать пьяного водителя в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
КамАЗ разорвал машину «Яндекс. Такси» под Челябинском