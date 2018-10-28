В Челябинске появилась новая картинка на трансформаторной будке

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-28T17:34:27+03:00

Челябинский урбанист назвал ее напоминанием о том, что нельзя забывать об отдыхе

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Вот так вот идешь по улице, погода дрянь, настроение еще хуже. Смотришь, а перед тобой пляж, песок, море. И понимаешь, что тебе пора в отпуск. А напомнили тебе об этом ребята из группы «Челябинский урбанист».

— Это один из последних шкафов, который мы раскрасили в этом году, — пишет Лев Владов на своей страничке. — Большое спасибо тем, кто принял участие и поддерживал проект.

Руководила проектом Дарья Савенкова. Рисовали на шкафу Мария Прокошина и Анна Куликова (творческое объединение Клоповник), очищал и подготавливал шкаф Андрей Фролов.

Было вот как некрасиво (на фото слева). А стало радужно! Фото: chelurban.ru

Владов просит поддержать проект материально на страничке chelurban.ru