В Челябинской области работников предприятия накормили сырой рыбой с опарышами
Фото этого бизнес-ланча напрочь отбивает аппетит. Его выложила в соцсети жительница Челябинской области Анастасия Яковенко.
— У нас отличное начальство, которое позаботилось о своих сотрудниках и заказывает нам обеды. Но столовая подвела. Вот таким минтаем с овощами хотели накормить нас в пятницу. Сырая рыба, плюс черви! — написала Анастасия в группе «Подслушано в Озерске» в «ВКонтакте».
Мы не смогли точно определить по снимку, есть ли в блюде черви и сырая ли рыба. Однако, пользователи соцсетей не сомневаются.
— Вы когда-нибудь готовили минтай? Он белый, когда готов. Здесь же розовое мясо, еще и с опарышами. Жесть! — прокомментировала пост Анна Бычкова.
Впрочем, работники озерской столовой так не считают. На возмущения клиентов они ответили...
— Что это лук! — написала Анастасия. — Еще и нахамили. А потом просто развернулись и ушли. Будем обращаться в СЭС (санитарно-эпидемиологическая служба — прим. Автора).
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