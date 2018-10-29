«Второй День Рождения!»: житель Кургана чудом спасся от несущегося на него автомобиля

СЕГОДНЯ 04:42 2018-10-29T04:42:48+03:00

Между ними оставалось не больше метра...

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— Пешеходу крупно повезло. Теперь он может отмечать второй День Рождения! — пишут жители Кургана в соцсетях про этот случай.

Авария произошла ранним утром 26 октября на перекрестке улиц Машиностроителей и Дзержинского.

Пользователи соцсетей оценивают видео с уличной камеры неоднозначно. Самая распространенная версия — виноваты два водителя. Первый стал поворачивать налево, не убедившись, что на встречке никого. Второй — в «Шкоде» — гнал с превышением и не справился с управлением. Впрочем, эти данные не подтверждены. Сотрудники ГИБДД пока разбираются в случившемся.

Первый водитель, видимо, не ощущая за собой никакой вины, уехал, не дожидаясь инспектора. «Шкоду», как мы видим, остановил столб. По данным очевидцев, водитель жив-здоров.

А что же с пешеходом? На записи видно, что он стоит у обочины и просто не видит, как на него летит автомобиль. Между машиной и человеком остается не больше метра, но фонарный столб принимает удар на себя. Пешеход в шоке отбегает.

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