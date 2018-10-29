Горбатая и хромая собака терроризирует поселок в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:54 2018-10-29T04:54:49+03:00

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Жительница поселка Первомайский в Челябинской области Наталья Дедкова устала от нападений агрессивной собаки соседа. Она обратилась к односельчанам в соцсетях. Просит отозваться всех, кто когда-либо также подвергался атакам грозной псины.

— Черная собака среднего размера, похожа на хаски, но это дворняга. Немного горбатая и хромая. Она ведет себя агрессивно, лает, бросается и пытается укусить. Может кто-то встречал эту собаку и подумал, что она бродячая. Но у нее есть хозяева, которые отпускают ее «погулять» и попугать народ, — написала Наталья Дедкова в группе «Инцидент Миасс».

Подписчики группы посоветовали обратиться к участковому, пока кто-нибудь серьезно не пострадал от злой собаки. В конце концов, если она дорога хозяину, то должна гулять под его присмотром. А то ведь и к ловцам бродячих животных попасть может.

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