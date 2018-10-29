В Челябинске из-за снегопада подорожали услуги такси

СЕГОДНЯ 06:22 2018-10-29T07:28:39+03:00

Автомобилисты, не успевшие "переобуть" машины, добираются на работу на трамваях

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Мокрый снег накрыл столицу Южного Урала вечером 28 октября. К утру понедельника на дорогах образовалась снежная каша и гололед. Из-за непогоды в городе начались заторы.

Автомобилисты, не успевшие поменять летнюю резину на зимнюю, решили воспользоваться услугами такси. Однако, из-за большого количества заявок таксисты взвинтили цены почти в два раза.

Об этом в социальных сетях сообщают жители Челябинска. Горожане пишут, что проще всего было добираться до работы на трамвае.

Напомним, накануне ГУ МЧС России по Челябинской области распространило экстренное предупреждение о том, что ночью и днем 29 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный ветер, снегопад и гололедица. Гражданам советуют помнить о скользких дорогах и быть осторожными.

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