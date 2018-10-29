В Челябинске из-за снегопада подорожали услуги такси
Мокрый снег накрыл столицу Южного Урала вечером 28 октября. К утру понедельника на дорогах образовалась снежная каша и гололед. Из-за непогоды в городе начались заторы.
Автомобилисты, не успевшие поменять летнюю резину на зимнюю, решили воспользоваться услугами такси. Однако, из-за большого количества заявок таксисты взвинтили цены почти в два раза.
Об этом в социальных сетях сообщают жители Челябинска. Горожане пишут, что проще всего было добираться до работы на трамвае.
Напомним, накануне ГУ МЧС России по Челябинской области распространило экстренное предупреждение о том, что ночью и днем 29 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный ветер, снегопад и гололедица. Гражданам советуют помнить о скользких дорогах и быть осторожными.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06