2018-10-29T07:26:09+03:00
Общество

Впервые в России! Челябинский вуз выпустил первых пилотов дронов

Такие спецы востребованы во всех родах войск
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Вежливый Шагол"Фото: vk.com "Вежливый Шагол"
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Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов подготовило первый в истории страны выпуск операторов беспилотных летательных аппаратов. Молодые офицеры учились управлять беспилотниками 5 лет и три месяца. В субботу 29 октября диплом специалиста получили двадцать человек. Трое из них окончили обучение с отличием.

По словам главного штурмана ВВС России полковника Анатолия Меняйло, на сегодняшний день ни одна боевая разведка или войсковая операция не обходится без таких специалистов. Они будут очень востребованы в действующей армии.

Уже через месяц выпускники отправятся по распределению на службу. Пилоты дронов необходимы практически во всех родах войск.

Кстати, первый набор курсантов на новую специальность «Применение воздушных навигационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами» состоялся в Челябинске в 2013 году. Практику будущие выпускники проходили в 924-м государственном центре беспилотной авиации МО России.

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