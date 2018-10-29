Комсомольцы Южного Урала отметят столетие ВЛКСМ вместе с губернатором

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-29T08:32:51+03:00

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29 октября в Челябинском драматическом театре имени Наума Орлова пройдет торжественное собрание, посвященное 100-летию комсомола. Здесь соберутся более 900 ветеранов ВЛКСМ, в разные годы работавших на комсомольских стройках, возводивших Магнитогорский металлургический комбинат, осваивавших земли целины. Откроет мероприятие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Подготовка к вековому юбилею началась еще год назад. По распоряжению губернатора на Южном Урале создали оргкомитет под руководством главы Челябинска Евгения Тефтелева и председателя фонда «Будущее Отечества» Леонтия Рабченка, в прошлом — секретаря миасского горкома комсомола. Ветераны комсомола успели выпустить около дюжины книг, рассказывающих о героях из разных городов области.

С 4 сентября на базе центра историко-культурного развития Челябинска работает выставка «Комсомол не подведет», с 18 октября в Челябинском гуманитарно-педагогическом университете прошла научно-практическая конференция, посвященная истории ВЛКСМ в регионе.

Концертом и поздравлениями в драмтеатре празднование юбилея не ограничится: уже в 2019 году Челябинская область будет отмечать столетие создания первых комсомольских организаций непосредственно на Южном Урале.

Прямую трансляцию праздничного собрания смотрите на телеканале ОТВ. Фоторепортаж с события смотрите позже на нашем сайте.