В центре Челябинска нашли очаг бешенства

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-29T09:08:38+03:00

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Санитарная служба обнаружила зону опасного заболевания. Это

квартал в центре города, ограниченный улицами Каслинская, Цинковая и Комсомольским проспектом.

Согласно постановлению правительства, на этой территории Курчатовского района введен карантин.

— Жителям Курчатовского района воспрещается выгуливать собак, а также вывозить животных за пределы зоны особого риска, — говорится в постановлении.

План мероприятий по профилактике бешенства животных в Курчатовском районе предстоит разработать областному министерству сельского хозяйства. Специалисты выяснят откуда пошло заражение и ликвидируют его.

Напомним, бешенстов - это одно из самых опасных инфекционных заболеваний, передающееся человеку через укус больного животного. Ранее карантин по бешенству был объявлен в Шибаевском охотничьем хозяйстве Еткульского района и в Миассе.

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