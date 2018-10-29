В центре Челябинска нашли очаг бешенства
Санитарная служба обнаружила зону опасного заболевания. Это
квартал в центре города, ограниченный улицами Каслинская, Цинковая и Комсомольским проспектом.
Согласно постановлению правительства, на этой территории Курчатовского района введен карантин.
— Жителям Курчатовского района воспрещается выгуливать собак, а также вывозить животных за пределы зоны особого риска, — говорится в постановлении.
План мероприятий по профилактике бешенства животных в Курчатовском районе предстоит разработать областному министерству сельского хозяйства. Специалисты выяснят откуда пошло заражение и ликвидируют его.
Напомним, бешенстов - это одно из самых опасных инфекционных заболеваний, передающееся человеку через укус больного животного. Ранее карантин по бешенству был объявлен в Шибаевском охотничьем хозяйстве Еткульского района и в Миассе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06