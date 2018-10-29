2018-10-29T10:06:00+03:00
Происшествия

В Челябинской области пострадавший в ДТП 7-летний мальчик впал в кому

Сотрудники ГИБДД разыскивают свидетелей аварии
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Трагедия произошла вчера 28 октября в Копейске на улице Кирова. Очевидцы утверждают, что 7-летний мальчик и его 14-летняя сестра переходили дорогу по «зебре», не нарушая правил дорожного движения. В этот момент на пешеходный переход вылетела иномарка. Девочка-подросток успела увернуться, а ее брат угодил под колеса.

— Водитель автомобиля Мицубиси совершила наезд на ребенка. В результате ДТП 7-летний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, — сообщает пресс-служба ГИБДД ОМВД России по Копейску.

По словам родных пострадавшего ребенка, через несколько часов после ДТП мальчик впал в кому. Врачи диагностировали у него отек мозга, и пока не дают никаких прогнозов

Автоледи, между тем, заявила, что ее вины в наезде на детей нет. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Они просят откликнуться свидетелей ДТП и позвонить по тел.: 8(351)39-2-54-27 или 89993724206.

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