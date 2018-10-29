На Южном Урале спасатели достали из пруда иномарку с погибшими

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-29T11:04:42+03:00

Машина упала в водоем с дамбы

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Автомобиль Дэу Нексия подняли со дна водоема недалеко от поселка Полосинского Верхнеуральского района.

Автомобиль затонул 22 октября - упал в пруд с дамбы. В этот момент в нем находились 4 человека. Двоим — мужчине и женщине — удалось спастись. Они выбили стекла, получили травмы, но выбрались из салона.

Операция по извлечению иномарки из воды длилась почти неделю. На месте происшествия работали спасатели и водолазы.

— В поднятом со дна пруда автомобиле обнаружены тела двух мужчин 57 и 38 лет. Их передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств, — сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

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