На Южном Урале спасатели достали из пруда иномарку с погибшими
Автомобиль Дэу Нексия подняли со дна водоема недалеко от поселка Полосинского Верхнеуральского района.
Автомобиль затонул 22 октября - упал в пруд с дамбы. В этот момент в нем находились 4 человека. Двоим — мужчине и женщине — удалось спастись. Они выбили стекла, получили травмы, но выбрались из салона.
Операция по извлечению иномарки из воды длилась почти неделю. На месте происшествия работали спасатели и водолазы.
— В поднятом со дна пруда автомобиле обнаружены тела двух мужчин 57 и 38 лет. Их передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств, — сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.
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