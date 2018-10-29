2018-10-29T12:45:40+03:00
Общество

Четырехлетняя девочка из Челябинска подожгла кровать, когда бабушка отлучилась в другую комнату

Ребенок получил сильнейшие ожоги тела и находится в реанимации
Лидия ПЕСКОВА
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Игра с огнем закончилась в больнице.Игра с огнем закончилась в больнице.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несчастный случай произошел в одном из домов на улице Артиллерийской в Челябинске. Играя с зажигалкой, четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Бабушка разрешила ребенку посмотреть мульфильмы и вышла из комнаты, занялась своими делами. А девочка нашла зажигалку и забралась на двухъярусную кровать. От огня зажигалки в какой-то момент загорелся матрас на кровати, девочка получила серьезные ожоги дыхательных путей, тела и попала в больницу. Сейчас ребенок находится в реанимации.

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