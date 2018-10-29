В Челябинске восстановят сквер в центре города

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-29T13:26:08+03:00

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На встрече с губернатором члены молодежного совета в УрФО представили проекты благоустройства Челябинска, говорили о привлечении студотрядов на стройки ШОС, обсуждали развитие внутреннего туризма.

— В работе с молодежью наша область занимает лидерские позиции. Это касается очень многих направлений, в числе которых волонтерское и поисковое движение, научная деятельность, социальное проектирование, природоохранные проекты. Мы делаем большую ставку на молодых специалистов, которые овладевают рабочими профессиями, становятся инженерами, идут на реальное производство, — сказал Дубровский.

Губернатор поддержал идею реконструкции сквера на улице Елькина и предложил включить проект работ в программу «Реальные дела». Региональному минобру Дубровский поручил начать сбор идей по благоустройству города. На следующий год проект «Реальные дела» будет расширен.

Следующая встреча губернатора с членами совета по молодежной политике УрФО, посвященная городской среде Челябинска, состоится до конца года.