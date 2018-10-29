В общественные приемные губернатора Челябинской области обращаются с наболевшими проблемами

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-29T13:38:22+03:00

Около половины тем решаются положительно

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О развитии сети общественных приемных губернатора Бориса Дубровского на территории региона говорили на семинаре руководителей приемных. Он состоялся в здании правительства Челябинской области.

Замгубернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын подчеркнул:

— Губернатор поручил руководителям приемных обеспечить связь между властью и жителями области, оперативно реагировать на возникающие вопросы, помогать конкретным людям, а также выявлять насущные проблемы региона.

В нынешнем году в приемные обратилось более трех тысяч человек. Из поступивших вопросов половина решена положительно. 400 обращений рассмотрено с выездом на место, с участием заявителей.

Люди обращаются с самыми злободневными вопросами сегодняшнего дня: о пенсионном законодательстве; решение проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами.