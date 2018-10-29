В общественные приемные губернатора Челябинской области обращаются с наболевшими проблемами
О развитии сети общественных приемных губернатора Бориса Дубровского на территории региона говорили на семинаре руководителей приемных. Он состоялся в здании правительства Челябинской области.
Замгубернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын подчеркнул:
— Губернатор поручил руководителям приемных обеспечить связь между властью и жителями области, оперативно реагировать на возникающие вопросы, помогать конкретным людям, а также выявлять насущные проблемы региона.
В нынешнем году в приемные обратилось более трех тысяч человек. Из поступивших вопросов половина решена положительно. 400 обращений рассмотрено с выездом на место, с участием заявителей.
Люди обращаются с самыми злободневными вопросами сегодняшнего дня: о пенсионном законодательстве; решение проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами.