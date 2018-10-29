В Челябинской области появился еще один музыкальный фестиваль

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-29T14:02:33+03:00

На Южный Урал приехал прославленный Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы»

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В понедельник, 29 октября, в Челябинске стартует первый на Южном Урале музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В программе — три концерта, один из которых состоится в Магнитогорске. Участниками музыкального форума станут камерный ансамбль «Солисты Москвы», дочь маэстро, пианистка Ксения Башмет и народный артист РФ Константин Хабенский.

Идею музыкального фестиваля с Юрием Башметом власти региона обсудили в прошлом году.

— Наше предложение одобрил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Надеемся, что фестиваль станет традиционным, — говорит министр культуры региона Алексей Бетехтин.

29 октября на сцене Концертного зала имени Прокофьева Хабенский и Башмет представят музыкально-литературную программу.

30 октября в концерте прозвучат сочинения классиков — Паганини, Брамса, Шуберта. Слушателей ждет премьера: в Челябинске впервые исполнят оригинальный вариант «Восточных картин» Шумана для струнного оркестра.

31 октября фестиваль переедет Магнитогорске. Юрий Башмет выступит в роли дирижера и солиста. В программе — сочинения Шумана, Бодрова, Паганини, Брамса, Шуберта.