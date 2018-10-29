Южноуральцу грозит до пяти лет тюрьмы за убийство лося

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-29T14:43:36+03:00

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Полицейские по «горячим следам» задержали браконьера в поселке Нижний Уфалей. На своей «Ниве» он пытался вывезти из леса больше 100 кг лосиного мяса.

Силовики нашли место, где уфалеец разделал животное. Он закопал в землю голову и шкуру, чтобы их не нашли егеря. Браконьер подстрелил взрослого самца и принес ущерб государству в 240 тысяч рублей.

— Подозреваемого задержали, им оказался ранее не судимый, 58-летний местный житель. На него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Максимальное наказание, которое ему грозит — до пяти лет тюрьмы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас браконьер находится под подпиской о невыезде. Ущерб охотничьему угодью он компенсировал.

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