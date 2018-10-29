2018-10-29T14:49:05+03:00
Общество

Чтобы помнили. В Челябинске увековечат имена погибших воинов-интерационалистов

Мемориал откроется на Аллее Славы
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Борис Дубровский одобрил предложение челябинских общественников об установке двух мемориальных плит с именами воинов, погибших за пределами страны и в боевых операциях на Северном Кавказе.

Мемориал откроется 9 декабря 2018 года в День Героев Отечества, на Аллее Славы, возле монумента «Доблестным сынам Отечества».

На двух гранитных стелах высекут имена 622 земляков.

Губернатор Дубровский подчеркнул, что на Южном Урале чтят традиции прошлого ради свободного будущего наших детей. Каждое имя останется в истории страны, а жизнь и подвиг наших земляков обязательно станут примером для молодого поколения

К слову, мемориал «Доблестным сынам Отечества» известного челябинского скульптора Виктора Митрошина установлен в 2004 году честь воинов-интернационалистов, погибших в вооруженных конфликтах. Мемориал представляет собой две гранитные глыбы, напоминающие горное ущелье, одну из которых венчает бронзовый орел с распростертыми крыльями — символ воинской славы и чести. Глыбы окольцованы венком из языков пламени, на котором написано «Доблестным сынам Отечества».

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