2018-10-29T16:25:07+03:00
Общество

Организаторы лотереи разыскивают жителя Челябинска выигравшего 7 млн рублей

Он отгадал 12 чисел в комбинации
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Розыгрыш лотереи «12/24» состоялся в минувшую субботу 26 октября. Победителем 463-го тиража стал житель южноуральской столицы. Везунчик угадал все 12 чисел комбинации и выиграл 7 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте одной из государственных лотерей.

Счастливый билет челябинец приобрел за 60 рублей. Пока он его не предъявил. Миллионера ждут в компании для оформления выигрыша. Если он, конечно, не потерял лотерейку.

Кстати, нынешний победитель стал 21-м лотерейным миллионером в Челябинской области в этом году.

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