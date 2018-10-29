В Челябинской шаурме нашли кишечную палочку

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-29T17:37:01+03:00

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Санитарные врачи нагрянули в 38 точек, где продается шаурма, и почти в каждой нашли нарушения.

— Внеплановые проверки показали, что большая часть заведений, которые готовят шаурму, размещается в киосках, где нет воды. В таких помещениях полностью отсутствуют условия для того, чтобы помыть мясо, овощи и инвентарь. Кроме этого у многих изготовителей не оказалось документов на сырье, сроки годности и условия хранения продуктов были нарушены, а продавцы работали без медицинских книжек, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области.

При лабораторном исследовании шаурмы в некоторых образцах специалисты обнаружили бактерии кишечной палочки.

В результате из оборота изъяли 83 кг готовой продукции и продовольственного сырья.

- На изготовителей составлено 40 протоколов об административном правонарушении, в том числе два протокола о временном запрете деятельности, — уточнили в ведомстве.

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