На Южном Урале неизвестные расстреляли семью лебедей

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-29T19:04:28+03:00

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Два белоснежных лебедя с четырмя птенцами стали мишенью для охотников-нелюдей. Все произошло в поселке Увильды Аргаяшского района. В минувшие выходные местные жители услышали выстрелы на берегу озера. Когда прибежали, увидели, что двух птенцов не хватает, а третий дробью ранен в крыло. Улететь вместе с родителями он не сможет.

У кого поднялась рука стрелять по лебедям, сельчане не знают. Вокруг озера расположены базы отдыха, куда часто приезжают охотники. Не исключено, что кто-то из них устроил пальбу по лебединому семейству.

Жители поселка сообщили о происшествии в министерство экологии Челябинской области.

— Специалисты пообещали забрать раненого лебедя и оказать ему помощь, — рассказывает местная жительница Елена Плешкова.

По словам Елены, пара лебедей поселилась на водоеме еще весной. Вскоре у них появилось потомство. Птенцы родились очень слабенькими. Сердобольные жители все лето подкармливали малышей и ухаживали за ними. Гибель лебедей они воспринимают, как личную трагедию.

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