ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты

16 Окт. 09:43 2018-10-29T19:21:32+03:00

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Теперь пользователи интернет-банка могут открыть брокерский счет без посещения офиса. Далее автоматически происходит онлайн-регистрация счета клиента на Московской бирже с помощью новейшей технологии API. ВТБ Капитал Инвестиции стал первым на российском рынке, кто начал ее использовать. Вся процедура занимает несколько минут, после чего клиент может сразу же перейти к торгам.

Для открытия брокерского счета все документы клиент подписывает дистанционно с помощью смс- или push-кодов, дополнительное посещение офиса не требуется. Счет открывается бесплатно. Далее у инвестора есть возможность в интернет-банке в режиме онлайн и без комиссии перевести деньги с обычного счета физического лица на брокерский счет, минимальной стартовой суммы нет. Таким образом, он получает новый удобный способ вложения накоплений.

Также через ВТБ-Онлайн можно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий получать гарантированную доходность до 52 тысяч рублей ежегодно за счет налогового вычета от государства.

Фото: пресс-служба ВТБ

После прохождения всех процедур клиенту необходимо установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции», которое предоставит ему доступ почти к 3,5 тысячам инвестиционных инструментов, аналитическим материалам, готовым инвестиционным идеям и актуальной новостной ленте.

- Диджитализация и развитие цифровых ресурсов является одним из ключевых трендов в индустрии инвестиций. С развитием онлайн-сервисов вкладывать деньги стало удобнее, понятнее и проще. Это способствует росту интереса клиентов к инвестиционным продуктам. Предоставление полного комплекса услуг и качественного сервиса для самого широкого круга инвесторов без посещения офиса является для нас ключевым этапом в реализации диджитал-стратегии бизнеса. Уверен, пользователи по достоинству оценят новые возможности и преимущества инвестиционных онлайн-сервисов ВТБ, - рассказал главный исполнительный ди ректор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.

- Мы видим, что клиенты все чаще решают в онлайн-каналах вопросы по вложению накоплений. С начала года пользователи ВТБ-Онлайн открыли депозитов и накопительных счетов на 1 трлн рублей. Запуск дистанционного открытия брокерского счета означает, что у наших клиентов появляется еще один выгодный способ вложения денег. Мы видим большой потенциал в развитии инвестиционного направления, в ближайшее время планируем предоставить возможность открыть брокерский счёт и в мобильном банке, - отметил Иван Пятков, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.