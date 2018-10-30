2018-10-30T04:02:02+03:00
Общество

Порча по аватарке: накануне Хеллоуина гадалки пугают жителей Челябинска в соцсетях

Естественно, с умыслом заработать
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: скрин из переписки, vk.com/chel4m3Фото: скрин из переписки, vk.com/chel4m3
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Жительнице Челябинска Кристине Б. пришло сообщение в соцсети с незнакомого аккаунта. На картинке — какой-то таинственный обряд…

— Я, увидев ваше фото, увидела очень большую порчу. Ее вам сделали две женщины: мать с дочкой. Порча сделана на смерть. Остерегайтесь удара о железо. Вы очень добрый человек, каждому хотите угодить и дать. Но толку! Радости жизни в вашем доме нет, — примерно так написала ей женщина, представившаяся гадалкой.

Это, так сказать, перевод с русского на русский близко к тесту. В оригинале столько ошибок, что не сразу поймешь, о чем речь.

— Есть ли еще люди, которые верят этим всем «потомственным ведьмам в седьмом поколении»? Выложила пост, чтобы показать, как пытаются обдурить, — написала Кристина в группе «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте».

Подписчики группы поддержали девушку. Мол, не верьте: такое можно любому человеку написать, никакой конкретики.

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