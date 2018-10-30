2018-10-30T04:02:57+03:00
Общество

В Челябинске фасад старинного здания загубили «евроремонтом»

Оригинальную дверь заменили на лист железа, каменную кладку покрасили в веселенькие цвета
Ирина КАРЕЛИНА
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Исторический фасад подвергся "евроремонту". Фото: Челябинский урбанист.Исторический фасад подвергся "евроремонту". Фото: Челябинский урбанист.
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На фото — дом потомственного почетного гражданина Александра Чикина в Челябинске (ул. К. Маркса, 101). Объект культурного наследия сохранился до недавних дней в прекрасном состоянии. Построен он был основательно: из кирпича с облицовкой камнем на боковых выступах. Но сейчас все это уже не имеет значения, так как 29 октября исторический облик здания похоронили под слоем пестрой краски.

Оригинальную дверь заменили на лист железа. Фото: Челябинский урбанист.

Оригинальную дверь заменили на лист железа. Фото: Челябинский урбанист.

— У меня траур. Каменный фасад одного из моих любимых зданий в Челябинске закрашивают дешевой краской. Обезумевшее поколение «евроремонта» добралось и до него. Собственник здания уже вырвал историческую дверь, поставив дверь от склада из листа железа. У здания украли оригинальный облик, а красивое старение кирпича и камня скрыли краской на свой вкус. Минус один исторический фасад, — написал Челябинский урбанист в своей группе в «ВКонтакте».

На фото видно, как красный кирпич красят в красный цвет. Где логика? Впрочем, это не прецедент. В Челябинске уже был случай, когда натуральный серый гранит на набережной покрасили серой краской.

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