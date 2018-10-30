19 ножевых ранений в шею: в Челябинске квартирантка зарезала хозяина квартиры

СЕГОДНЯ 05:43 2018-10-30T05:47:51+03:00

Ей грозит до 15 лет тюрьмы

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Прокуратура Металлургического района Челябинска утвердила обвинительное заключение 25-летней челябинке, обвиняемой в убийстве. В апреле этого года она зарезала хозяина своей съемной квартиры.

По версии следователей, девушка перебрала с алкоголем, у них с арендодателем завязался конфликт, в котором она и нанесла ему 19 ножевых ранений в шею.

— Кроме того, обвиняемая находилась в федеральном розыске. Она скрылась от отбывания наказания, назначенного ей в прошлом году Долматовским районным судом Курганской области. Ее судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После задержания девушка призналась во всех преступлениях. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В Челябинске она жила с сожителем. А вообще зарегистрирована в Свердловской области, но фактически считается лицом без определенного места жительства, есть ребенок, но она лишена на него родительских прав.

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