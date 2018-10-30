В Челябинской области резко выросло число фальшивых пятитысячных купюр
Фальшивомонетчики не дремлют. Челябинское отделение Банка России предупреждает об увеличении поддельных рублевых банкнот в области. За девять месяцев этого года в банковской системе обнаружено 563 поддельных денежных знака — год назад было выявлено на сто штук меньше.
Чаще всего подделывают крупные купюры, особенно пятитысячные. Этих фальшивых банкнот в прошлом году выявлено 362, а в этом — 506. Преступники также часто «изготавливают» тысячные купюры. Но в этом году их количество упало почти вдвое.
Встречаются в области и фальшивые доллары. Обнаружено 11 поддельных зеленых купюр, за весь прошлый год их выявлено восемь.
Как распознать подделку
Эксперты Банка России советуют обратить внимание на три ключевых признака подлинности купюр:
— водяные знаки;
— микроотверстия;
— на темной полосе внизу банкноты можно различить букву «РР» (российский рубль).
Если же подлинность купюры вызвала сомнение, ее можно сдать на экспертизу в банк.
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