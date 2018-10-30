2018-10-30T07:25:25+03:00
Происшествия

Следственный комитет проверяет челябинскую больницу после смерти пациента от заражения крови

С заявлением к следователям обратились родственники погибшего
Валентина ВАГАНОВА
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинске идет доследственная проверка по заявлению местной жительницы о смерти ее 71-летнего отца в больнице. По словам девушки, он скончался от заражения крови. Родственники говорили медикам, что кровь деду переливать нельзя. Но те не послушали.

— В заявлении сообщается о возможной халатности врачей. Во время доследственной проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, и дана уголовно-правовая оценка действиям медработников. По результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Челябинка рассказала местным СМИ, как в один вечер отцу стало плохо, его доставили в городскую больницу №8. Врачи поставили диагноз «Рожистое воспаление нижней конечности правой ноги». Пенсионеру провели две операции. Близкие предупреждали врачей о том, что переливать пациенту кровь нельзя — только плазму. После операций у больного диагностировали другое заболевание и увезли на «скорой» в городскую больницу №5.

И здесь дочь просила медиков не вливать кровь отцу. Позже врачи сообщили, что больной скончался. Как следует из свидетельства о смерти, умер пенсионер от заражения крови.

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