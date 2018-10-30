В Челябинской области автомат с игрушками «разводит» детей на деньги
Жители Магнитогорска пишут в соцсетях, что их дети какой раз пытаются купить игрушку в автомате, но остаются ни с чем. Аппарат забирает деньги, а товар не выдает. «Механический грабитель» стоит в одном из продуктовых магазинов.
— В магазине расположен автомат с конфетами и игрушками. Сын несколько раз пробовал купить игрушку. Но результат ноль. Прокрутил все — ни денег, ни игрушки. На вопрос в магазине ответили: «Ничего не знаем, автомат не наш». Концов не найдешь, — написал Владимир в группе «Черное&Белое Магнитогорск».
В комментариях горожане рассказывают, что тоже сталкивались с такой проблемой. Причем, сбой дают не только «детские» автоматы, подводят также машины с кофе. Магнитогорцы посоветовали отцу позвонить по номеру, указанному на автомате.
— Позвоните, возвращают деньгами на телефон, — написала Анастасия.
— Сегодня тоже кинули деньги в такой автомат, а он не выдал игрушку. Позвонила по номеру поддержки, мне вернули деньги на мобильный номер, — поделилась Светлана.
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