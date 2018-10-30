2018-10-30T08:39:32+03:00
Происшествия

В Челябинской области пьяный водитель «Волги» протаранил иномарку

В аварии есть пострадавшие
Валентина ВАГАНОВА
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Оба водителя отделались несерьезными повреждениями, травмы получила пассажирка Рено. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.Оба водителя отделались несерьезными повреждениями, травмы получила пассажирка Рено. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.
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ДТП произошло днем 29 октября на дороге Черновское-Кундравы в Чебаркульском районе. «Волга» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Рено Логан». У обеих машин от столкновения разбит весь перед.

Виновник аварии, 45-летний водитель «Волги», был пьян.

У машин разбит весь перед. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

У машин разбит весь перед. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

— Оба водителя отделались несерьезными повреждениями, им назначено амбулаторное лечение. 36-летняя пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Управление ГИБДД по Челябинской области.

С водителем «Волги» разбираются госавтоинспекторы.

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