В Челябинской области пьяный водитель «Волги» протаранил иномарку

СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-30T08:39:32+03:00

Оба водителя отделались несерьезными повреждениями, травмы получила пассажирка Рено. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

В аварии есть пострадавшие

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ДТП произошло днем 29 октября на дороге Черновское-Кундравы в Чебаркульском районе. «Волга» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Рено Логан». У обеих машин от столкновения разбит весь перед.

Виновник аварии, 45-летний водитель «Волги», был пьян.

У машин разбит весь перед. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

— Оба водителя отделались несерьезными повреждениями, им назначено амбулаторное лечение. 36-летняя пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Управление ГИБДД по Челябинской области.

С водителем «Волги» разбираются госавтоинспекторы.

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