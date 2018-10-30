В Челябинской области судебные приставы опечатали кондиционеры в магазине за шум по ночам
Жители Миасса с помощью приставов отстояли право на тишину. В их доме по улице Макеева, 59 по ночам невозможно было уснуть из-за громкой работы кондиционеров, расположенных в пристрое магазина известной федеральной сети.
Специалисты надзорного ведомства провели экспертизу: замерили уровень звукового давления, уровень звука и шума, проникающих в квартиры. Показатели серьезно превышали нормы.
— Изначально кондиционеры стояли на земле друг над другом. После экспертизы руководство магазина распорядилось поднять их на крышу, чтобы снизить уровень шума. И самостоятельно провели новую экспертизу. Но перемещение кондиционеров суд расценил как частичное устранение нарушения, а экспертизу отверг, потому что ее провели неаккредитованные органы, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.
По решению суда работу кондиционеров приостановили на два месяца. Сейчас в магазине освобождены от товаров все охлаждаемые витрины: молочные, мясные, полуфабрикатов и заморозки. В продаже только продукты длительного хранения.
Приставы опечатали все кондиционеры и следят за сохранностью пломб. Руководство магазина может устранить нарушения и тогда наказание снимут досрочно.
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