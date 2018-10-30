«Уральская молния» в дни каникул приглашает челябинских школьников на каток

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-30T11:41:21+03:00

До 2 ноября в ледовом дворце во время дополнительного сеанса научат кататься на коньках

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Традиционный проект называется «Урал, каникулы!». В дирекции ледового дворца «Уральская молния» сообщили, что в дни школьных каникул на катке организовали дополнительный сеанс массового катания. Он действует до 2 ноября с 13.00 до 14.00.

Во время сеанса для школьников проведут уроки катания на коньках и мастер-классы по игре в керлинг. А еще проведут «Веселые старты» — забеги на 100 метров.

Для школьных групп организуют экскурсии в музей конькобежного спорта.

В выходные дни «Уральская молния» работает по прежнему расписанию — сеансы с 13.30 до 21.45. Стоимость входного билета от 70 до 250 рублей. Прокат коньков — 100 рублей.

Телефон для справок: 264-07-85 c 17.00 до 23.00.