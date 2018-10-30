В правительстве заявили об увеличении средней зарплаты в Челябинской области на 7 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-30T13:04:23+03:00

Вместе со средней зарплатой растут платежи ЖКХ, цены на продукты и бензин. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Такие показатели за последние четыре года работы озвучили чиновники

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В правительстве Челябинской области изучают экономическую ситуацию за последние четыре года. Региональная казна все больше и больше полнеет за счет роста налоговых поступлений. Причем, речь идет не только о налогах на прибыль компаний, но и о доходах рядовых граждан. Чиновники утверждают, что за четыре года средняя зарплата в области поднялась на 7 тысяч рублей.

Например, в 2014 году она составляла 27,6 тыс. руб. А сегодня среднюю зарплату на Южном Урале оценивают в 34,8 тыс. руб.

— Самый большой экономический рост идет в обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых, строительстве и сельском хозяйстве, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Чиновники связывают успехи в экономике с созданием комфортных условий работы для бизнеса. Проще говоря, стало меньше бюрократии для предпринимателей.

— Идет планомерная работа по улучшению инвестиционного климата. Например, сократились сроки подключения к электросетям и выдачи разрешения на строительство, — объяснили в правительстве.